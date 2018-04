Stad wint zilveren medaille bij Publica Award Goed Bestuur 28 april 2018

02u33 0

Geraardsbergen is tweede geworden bij de uitreiking Publica Award Goed Bestuur. Geraardsbergen diende het dorpsparticipatie in als dossier. De stad werd bekroond voor zijn laagdrempelige vorm van participatie en voor de ontstane dynamiek in de dorpen. Daarboven vormt het project dorpsparticipatie een platform voor de ontwikkeling van toekomstige lokale projecten en ideeën. De overdraagbaarheid van het project voor andere lokale besturen werd eveneens onderstreept. "Met deze erkenning worden onze wijk- en dorpsraden nationaal in de schijnwerpers geplaatst. Het is een pluim voor al onze leden van de dorpsraden, die zich dagelijks inzetten voor hun dorp én hun inwoners", reageert een fiere burgervader Guido De Padt. (FEL)