Stad vervangt oude dieselvoertuigen door milieuvriendelijke voertuigen

26 juli 2018

Om de CO2-uitstoot te verminderen opteert Geraardsbergen voor een duurzamer wagenpark. "Via een brede en doorgedreven aanpak hopen we tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40% verminderen. Naast energiezuinige investeringen in de gebouwen gaat de stad ook over tot een meer duurzaam wagenpark. Daarom worden drie oude dieselvoertuigen vervangen door voertuigen die rijden op aardgas (CNG). Dat is beter voor het milieu", weet schepen van Milieu Martine Duwyn (Open Vld).