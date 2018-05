Stad helpt in zoektocht naar vakantiejob 12 mei 2018

02u26 0 Geraardsbergen Een centje bijverdienen met een vakantiejob, maar niet aan werk geraken. Met dat probleem trokken enkel jongeren naar de jeugdopbouwwerker. "Het gaat dikwijls om jongeren met een minder uitgebreid netwerk of een andere etnisch culturele achtergrond", klinkt het.

Vanaf 16 jaar kan je als jongere aan de slag om wat extra zakgeld te verdienen. Meestal vinden jongeren een job via het uitgebreid netwerk van ouders, vrienden of familie. Wanneer je echter niet over zo'n kennissenkring beschikt, is je kans op het vinden van een weekend- of vakantiejob al heel wat kleiner. Tot deze vaststelling kwam ook een groep jongeren van het Technisch Instituut Sint-Jozef.





Zij signaleerden hun probleem aan de jeugdopbouwwerker van de stad. "De jongeren stapten op mij af met de melding dat ze graag een vakantiejob of weekendwerk willen, maar daar niet in slaagden. Nochtans hebben ze zich bij verschillende bedrijven aangemeld. Deze demotiverende problematiek is voor de jongeren meteen een eerste negatieve ervaring met de arbeidsmarkt. Dat kan echter grote gevolgen hebben bij het uitstippelen van hun toekomst", meent jeugdopbouwwerker Samuel Vileyn.





Opleidingsnamiddagen

Om dat probleem aan te pakken, startte de stad samen met het Technisch Instituut Sint-Jozef en Groep Intro een project om hen meer kansen te geven in het vinden van een gepaste job. "De jongeren konden zich vrijblijvend aanmelden om deel te nemen aan drie opleidingsnamiddagen. Na de eerste woensdagnamiddag gingen de scholieren naar huis met hun eigen opgestelde CV. Die kunnen ze afgeven tijdens een sollicitatiegesprek of opsturen naar bedrijven. Tijdens een tweede opleidingsnamiddag leren ze solliciteren door zichzelf kort voor te stellen en aan te prijzen. In de laatste sessie komen een aantal bedrijven langs waarbij de tieners als test kunnen solliciteren. Ze leren eveneens gericht zoeken naar het werk dat ze graag willen en kunnen doen", voegt schepen van Onderwijs Fernand Van Trimpont (CD&V) daar aan toe.





Goodwill

Deze Geraardsbergse jongeren versterken in hun competenties tot het zoeken van geschikt werk is slechts een beperkte oplossing. Daarom lanceert de stad een oproep. "We rekenen ook op de goodwill van de Geraardsbergse bedrijven en ondernemers om deze jongeren een kans te geven als ze komen aankloppen. Heb je als ondernemer nood aan weekendwerkers of vakantiejobbers, maak dan zeker ook je vacature bekend via de Facebookpagina 'Werken in Zuid-Oost-Vlaanderen'. Wees er maar zeker van dat deze jongeren meelezen en met plezier bij jou komen aankloppen voor werk", aldus schepen voor Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld). (FEL)