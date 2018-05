Stad en bouwsector vullen samen 276 jobs in 31 mei 2018

Een samenwerking tussen het stadsbestuur van Geraardsbergen en de bouwsector heeft de voorbije 10 jaar 276 werkzoekenden aan het werk gekregen. "Een derde van die mensen stond heel ver van de werkvloer verwijderd maar met een intensieve begeleiding kregen we hen aan de slag. Van de 276 werkzoekenden die een job vonden is 86% nog aan het werk. Zelfs wanneer de economische crisis het hardst voelbaar was, werd er door een gericht inzetten op knelpuntberoepen, goed werk geleverd. De grote uitdaging bestaat er nu in om werkzoekenden massaal naar openstaande profielen binnen de bouwsector te begeleiden", laat schepen van Lokale Economie Véronique Fontaine weten. (FEL)