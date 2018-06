Stad dringt aan voor openstellen jaagpad 05 juni 2018

Burgemeerster Guido De Padt (Open Vld) dringt er bij De Vlaamse Waterweg op aan om het jaagpad langs de Dender in het centrum van Geraardsbergen weer open te stellen voor fietsers en wandelaars.





Het duurt nog minstens een jaar voor de werken aan het stuw- en sluizencomplex op de Dender in Geraardsbergen hervat worden. "Die werken liggen nu al acht maanden stil. Al die tijd blijft ook het jaagpad afgesloten voor fietsers en wandelaars. Omdat er voorlopig geen oplossing in zicht is, hebben we al enige tijd geleden bij de bouwheer De Vlaamse Waterweg aangedrongen om het jaagpad op één of andere manier open te stellen in afwachting dat de werken kunnen hervatten. De stad kan en mag niet zelf optreden en kan het jaagpad niet eenzijdig openstellen", zegt Guido De Padt. De burgemeester heeft vorige week met de bouwheer een overleg gehad met plaatsbezoek. "De Vlaamse Waterweg gaat nu met haar aannemer onderzoeken hoe ze minstens voor wandelaars en mogelijk ook voor fietsers het jaagpad kan heropenen. Hiervoor moet het pad tijdelijk verplaatst worden naar de rand van de werfzone. Omdat het toeristisch seizoen voor de deur staat, heb ik gevraagd daar spoed achter te zetten", geeft De Padt nog mee. (FEL)