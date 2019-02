Sportdienst Geraardsbergen zoekt monitoren voor sportkampen Frank Eeckhout

19 februari 2019

10u12 0 Geraardsbergen De sportdienst van Geraardsbergen is op zoek naar monitoren voor de sportkampen in de paas- en zomervakantie.

“Ben je student of afgestudeerd in de Lichamelijke Opvoeding? Stel je dan vlug kandidaat als monitor voor onze sportkampen. We hebben sportkampen in de paas- en zomervakantie. Je kan uiteraard ook vrijblijvend solliciteren en/of vragen om toegevoegd te worden aan de databank", laat de sportdienst weten. Voor meer info kan je mailen naar sportdienst@geraardsbergen.be of bellen op het nummer 054/43.51.42.