Spaghettifestijn in Basisschool Dender 08 maart 2018

02u48 0

In het schoolrestaurant van Basisschool Dender in Geraardsbergen kan je zaterdag 10 maart van 12 tot 14 uur en van 17.30 tot 21 uur terecht voor het spaghettifestijn van de school.





Er is keuze uit Italiaanse of vegetarische spaghetti en macaroni met hesp en kaassaus. Volwassenen betalen hiervoor 8 euro, voor kinderen is dat 5 euro.





De kleuters van Basisschool Dender mogen gratis aanschuiven.





(FEL)