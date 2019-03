Sp.a wil zomerspeeltuin op de Markt Volgens schepen Ferand Van Trimpont is er momenteel al heel wat speelruimte in het centrum Frank Eeckhout

10u19 0 Geraardsbergen Sp.a wil dat er deze zomer een tijdelijk speelplein komt op de Markt van Geraardsbergen. “In combinatie met de vele terrassen kan dat een mooie aanvulling zijn", zegt Emma Van der Maelen.

Een tijdelijke speeltuin op de Markt of een andere een centrale plaats: steeds meer steden maken er werk van. Sp.a wil dat er in het centrum van Geraardsbergen ook een speeltuin komt tijdens de zomermaanden. “Ruimte voor kinderen om veilig te kunnen spelen, verdient zeker onze aandacht. In het handelscentrum zelf zijn er geen plaatsen waar kinderen hun overtollige energie kwijt kunnen of waar ouders even tot rust kunnen komen terwijl de kinderen spelen. Steeds meer steden hebben daar een antwoord op. Onze Markt biedt voldoende ruimte voor zo’n speeltuin. Dat wordt gegarandeerd een trekpleister op zonnige dagen", meent Emma Van der Maelen.

Schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont (CD&V) vindt dat er in het centrum voldoende ruimte is voor kinderen om te spelen. “Eind vorig jaar bracht een studente van HoGent alle speelruimte in kaart. In het centrum kunnen kinderen nu al spelen aan De Maretak, Den Bleek, De Plage, het Peperkoekenhuisje en in het Abdijpark", reageert de schepen.