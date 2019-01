Sp.a wil dat politici zelf ook inleveren Frank Eeckhout

31 januari 2019

15u54 0 Geraardsbergen Omdat Geraardsbergen de knip op de portefeuille moet houden en van de inwoners een inspanning vraagt in de vorm van een belastingverhoging, roept sp.a de lokale politici op om zelf ook in te leveren. “Geraardsbergen kan gerust verder met een schepen minder en zelfs kunnen we de zitpenningen verminderen", zegt Bram De Geeter.

Het Decreet Lokaal Bestuur, de wet die onder meer de politieke organisatie van de gemeenten regelt, legt steden als Geraardsbergen op om maximaal zes schepenen aan te stellen om, samen met de burgemeester, de stad te besturen. “Er is echter een achterpoortje waardoor men zeven schepenen kan aanstellen”, zegt gemeenteraadslid Bram De Geeter, “Men kan immers de voorzitter van het Bijzonder Comité (het vroegere OCMW) aanvullen als extra schepen. In financieel penibele tijden is het ongehoord dat Geraardsbergen dezer truc toepast. Eén schepen minder betekent een besparing van 65.000 euro per jaar.”

Burgemeester Guido De Padt vindt het voorstel van de socialisten merkwaardig. “Er is nu al één schepen minder, terwijl het takenpakket van het schepencollege danig is verzwaard doordat het vanaf nu ook het OCMW moet besturen. Sp.a heeft samen met ons 18 jaar deel uitgemaakt van het schepencollege. Ook tijdens die periode zijn er financiële moeilijkheden geweest, maar ik heb sp.a nooit horen pleiten voor het verminderen van het aantal schepenen , terwijl dat wettelijk kon. Destijds zou het wél met minder schepenen zou gekund hebben. Want laat het nu juist het juist Bram De Geeter zijn die ons steeds zal bijblijven als de schepen die tijdens de vergaderingen van de colleges de ganse tijd kranten zat te lezen. Zonder enige belangstelling voor de agenda zelf. Ik heb de kranten op de duur uit de schepenzaal laten weghalen", reageert De Padt.