Sp.a maakt zich zorgen over financiële situatie Redactie

21 januari 2019

13u46 5 Geraardsbergen Oppositiepartij sp.a maakt zich grote zorgen over de financiële malaise in Geraardsbergen. “Na de sluiting van de materniteit, de sluiting van ‘den open dok’ is dit de derde rekening op rij die de inwoners gepresenteerd krijgen", stelt Emma Van der Maelen.

Sp.a stelt zich vragen bij timing waarop het slecht nieuws wordt bekendgemaakt. “Het is onmogelijk dat Open VLD en CD&V bij de opmaak van hun verkiezingsprogramma’s niet op de hoogte waren van de slechte financiële situatie. Dergelijke problemen komen niet plots uit de lucht vallen. Het is ook ongezien dat partijen op enkele weken tijd al hun verkiezingsbeloftes overboord gooien. In de aanloop van de verkiezingen klonk het bij Open Vld nog dat ze de belastingen nog eens met 5 miljoen gingen verlagen. Dat is kiezersbedrog van een ongezien niveau", fulmineert Van der Maelen.

PVDA wijt de belastingverhoging aan wanbeleid. “Het kon niet op de voorbije jaren. Sportwedstrijden, vuurwerk, recepties, kunstroutes, camera’s, een ‘kenniscentrum, allemaal zaken waar het stadsbestuur voor de verkiezingen trots mee uitpakte, maar allemaal met een flink prijskaartje", reageert Nick Dobbelaere.

Volgens Groen heeft het gemeentebestuur haar inwoners de voorbije jaren een rad voor de ogen gedraaid. “Door de personenbelasting te verlagen, stelde men de zaken mooier voor dan ze eigenlijk waren. Geruchten dat het begrotingstekort te wijten is aan onzorgvuldigheden bij het opmaken van de begroting, klinken steeds luider. Bepaalde uitgaven en lasten zijn blijkbaar niet opgenomen in de begroting, waardoor men nu in de problemen zit", meent Patrick Franceus.