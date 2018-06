Sociale moestuin breidt uit naar Volkstuinen 13 juni 2018

Het project Sociale Moestuin gaat naast het terrein rond het Peperkoekenhuisje een tweede perceel bewerken bij de Volkstuinen. "Die verse bio-groenten zijn bestemd voor de maandelijkse voedselbedeling en de Herverdeelwinkel", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau CD&V).





De Sociale Moestuin wordt stilaan een vertrouwd begrip in Geraardsbergen. Op het terrein van het 'Peperkoekenhuisje' in de Boelarestraat 23 in de volksbuurt De Weverij worden verse bio-groenten geteeld. "Het project wordt begeleid vanuit het CAW. Maar Welzijnsschakel 't Steksken is de enthousiaste voortrekker", zegt David Larmuseau. "De oogst wordt gebruikt voor de 'Soepbabbel' van de Welzijnsschakel en de maandelijkse voedselbedeling. Maar het zijn de tuiniers zelf die nog het meeste genieten van hun verse biologisch geteelde groenten." Naast de vaste deelnemersgroep van 't Steksken vervoegden ook anderen dat initiatief: mensen vanuit Begeleid Wonen (WONOZO) en het OCMW. Wegens het grote succes van de Sociale Moestuin wordt nu een tweede locatie in gebruik genomen. "De deelnemers gaan op een terrein van de Volkstuinen groenten kweken voor de maandelijkse voedselbedeling en voor de Herverdeelwinkel. Het doel is om nog een grotere mix van deelnemers te betrekken bij de werking. Op die manier bouwen wij van onderuit aan een meer sociale, ecologische en leefbare stad." (FEL)