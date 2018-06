Snelle oldtimer veroorzaakt ongeval TWEE BESTUURDERS IN LEVENSGEVAAR NA FRONTALE AANRIJDING FRANK EECKHOUT & KOEN MOREAU

04 juni 2018

02u41 0 Geraardsbergen Een avontuurlijk ritje met een rode oldtimer BMW cabrio eindigde zaterdagavond met een zware frontale aanrijding ter hoogte van de bakkerij in Grimminge. Beide bestuurders geraakten levensgevaarlijk gewond.

De snelheidsbeperking van 50 km/u in de Klakvijverstraat in Grimminge maakt bijzonder weinig indruk. De relatief rechte weg tussen Zandbergen en Onkerzele lijkt eerder uit te nodigen om het gaspedaal stevig in te duwen. "Hier wordt vaak en veel te snel gereden", luidt het in de buurt. Onaangepast rijgedrag is wellicht ook de oorzaak van het bijzonder zware ongeval van zaterdagavond. Na verschillende eerder opgemerkte sportieve passages reed een rode oldtimer BMW cabrio er omstreeks 20.30 uur richting Onkerzele. Omwille van een geparkeerde wagen, net voorbij de bakker, week de 23-jarige bestuurder uit Zandbergen naar links uit. Daarbij merkte hij een tegemoetkomende Citroën Picasso die richting Zandbergen reed niet of te laat op.





Remmanoeuvre

Ondanks een stevig remmanoeuvre knalden beide wagens ter hoogte van Residentie De Kloef - in de vroegere klompenfabriek - frontaal op elkaar. Bij de terugslag werden nog drie geparkeerde wagens geraakt. Een op de stoep geparkeerde wagen ging net niet door het raam van de refter van residentie De Kloef. Die wagen is eveneens total loss. "Ik kwam net thuis toen ik een enorme klap hoorde. Toen ik me omdraaide, zag ik de ravage", vertelt verpleegkundige en buur Carmen De Vleeschouwer. De vrouw aarzelde geen moment en bood meteen hulp. "Het was afschuwelijk. De bestuurder van de BMW geraakte zwaargewond aan zijn benen en gaf geen teken van leven meer. Ik vreesde dat hij het niet zou halen", vertelt ze.





Thuisverpleegkundige Cindy Van der Haegen, die net aankwam in De Kloef, werd door bewoners meteen geroepen om eveneens hulp te bieden. "De bestuurder van de andere wagen wou steeds uitstappen, maar dat was niet mogelijk. Ik kon enkel proberen hem rustig te houden terwijl een andere verpleegster van uit de buurt opnieuw 112 belde met de vraag twee mug-teams op te sturen."





Brandblusapparaten

Omdat intussen ook de motorblokken van beide wagens begonnen te roken, haalden buren massaal brandblusapparaten uit wagens. De brandweerposten van Geraardsbergen, Ninove en Denderleeuw kwamen ter plaatse. Zij konden de bestuurders bevrijden. De 33-jarige bestuurder van de Citroën werd naar het ziekenhuis van Geraardsbergen gevoerd. Intussen probeerden hulpverleners nog lange tijd om het leven van de 22-jarige man uit Zandbergen te redden. Pas na een uur werd het slachtoffer naar Aalst gebracht. De toestand van beide bestuurders is inmiddels niet langer kritiek. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.