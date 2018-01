Sluit de kerstvakantie in stijl af in het Arjaantheater 02u32 0

Kleuters vanaf twee jaar komen op zondag 7 januari maar beter langs in het Arjaantheater. Geïnspireerd door Toon Tellegen gaan Malou Van Sluis en Denise Lukkenaer aan de slag voor kleutervoorstelling 'In de verte'. Om 11 uur en om 14 uur kan je met jouw ukjes plaatsnemen op het podium voor een heerlijke uurtje in de wereld van Toon Tellegen. 'In de verte' is een fantasierijke voorstelling over verlangen naar een plek waar je niet bent. Tickets kosten 6 euro voor kinderen en 8 euro voor volwassenen en kan je reserveren via CC De Abdij op het nummer 054/43.72.61 of via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be. (FEL)