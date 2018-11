Sinterklaasfeest in een nieuw jasje Frank Eeckhout

12 november 2018

11u29 0 Geraardsbergen De ontvangst van de Sint is al jaar en dag een groot feest in Geraardsbergen. De laatste edities kwamen er zoveel kindjes bij de Sint op bezoek, dat het jeugdcentrum uit haar voegen barstte. Hoog tijd voor verandering vindt de organisatie.

“Tussen 12.30 tot 14.30 uur kan je op de Begijnhofkaai, waar de Sint aanmeert, een nummer ophalen. Dit is je volgnummer om later in de namiddag in JC De Spiraal bij de Sint op bezoek te komen. Kom je na 14.30 uur? Geen probleem, de nummers verhuizen mee naar JC De Spiraal", zegt Tine Platteau van de jeugddienst.

Om 13 uur kunnen de kinderen reikhalzend uitkijken naar de twee boten die Sinterklaas en zijn pieten aan landt zullen zetten. “Ze nemen even de tijd om jullie handje te schudden en wat snoep uit te gooien. Om 13.30 uur vertrekt de koets voor een rondrit door de stad. Nieuw zijn de leuke activiteiten die dit jaar in het centrum plaatsvinden. Zo hoeven de kindjes niet direct richting JC De Spiraal te trekken. Vanaf 13.30 uur kan je op vier locaties toffe inloopworkshops volgen. Maar je kan ook een wandeling maken langs de vitrines voor de fotozoektocht en leuke prijzen winnen dankzij de handelaars. Enkele zwarte pieten blijven in het centrum hangen om jullie zeker op tijd naar de Sint te sturen.”

Om 14.30 arriveert de Sint in De Spiraal en starten de bezoekjes. “Voor de wachtende kindjes is er ook hier weer heel wat te beleven. Brengen jullie een leuke tekening of knutselwerkje mee? Daar zal de Sint alleszins heel blij mee zijn", geeft Plateau nog mee.

Meer informatie via de facebookpagina “Giesbaargse Jeugd”.