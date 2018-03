Sint-Jozefsinstituut bestaat 200 jaar FAMILIEDAG MOET APOTHEOSE WORDEN VAN VIERING FRANK EECKHOUT

Geraardsbergen 200 jaar geven de Jozefieten al les in Geraardsbergen. "Wat het Sint-Jozefsinstituut zo uniek maakt, is de groene omgeving en de kleinschaligheid", zegt directeur Karll Roeland.

De congregatie van de Jozefieten en het Sint-Jozefsinstituut vieren dit jaar de 200ste verjaardag van hun stichting door kanunnik Constant Van Crombrugghe. Het zwaartepunt en de apotheose van deze viering ligt op zondag 18 maart met een familiedag.





"Op vrijdag 2 maart openden we een tentoonstelling. Bij deze tentoonstelling, die loopt tot 18 maart, willen we een beeld oproepen van de geschiedenis van de Congregatie en van het Sint-Jozefsinstituut. We proberen er ook de andere jozefietenscholen en de zustercongregaties bij te betrekken", vertelt conservator en oud-directeur van de basisschool Luc Van Schoors.





Waarom willen de Karmelieten - zij kregen die naam nadat de stichter van de school besloot om te verhuizen naar het leegstaande karmelietenklooster in de Karmelietenstraat - die 200ste verjaardag zo graag vieren? "Niet om te kunnen zeggen hoe goed het allemaal was of om ons te wentelen in nostalgie. Maar omdat we ervan overtuigd zijn dat we een rijke erfenis kunnen en willen doorgeven", vertelt Van Schoors.





"We zijn ervan overtuigd dat wij in het hedendaagse pedagogische debat een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Tweehonderd jaar onderwijs en opvoeding is voor ons een aanleiding om toekomstgericht te denken vanuit stevige religieuze en pedagogische wortels met oog voor waar het vandaag om gaat in onze maatschappij. Toen, vandaag en morgen, steeds stonden en staan de leerlingen centraal", gaat Van Schoors verder.





Familiedag

De apotheose van het feestjaar volgt nu zondag met een familiedag. Dan staan de basisschool en het middelbaar bol van de activiteiten. "In de voormiddag richten we ons op de medewerkers van de vier congregaties. In de namiddag ligt het accent op de viering van het Sint-Jozefsinstituut, waarbij onze ouders en leerlingen de hoofdaandacht krijgen. De twee basisscholen organiseren die dag hun schoolfeest met heel wat kindgerichte activiteiten. Als afsluiter zingen de leerkrachten samen het Karmelietenlied. In de middelbare school kan je zondag nog een laatste keer terecht voor de tentoonstelling", vertelt directeur Karll Roeland.





"Daarnaast is er ook een legendarische voetbalmatch tussen de Chiro en de KSA, twee jeugdverenigingen die in het Karmelieten hun oorsprong vonden. Tenslotte zijn er ook Highland Games, aangepast aan alle leeftijden. Voor deze familiedag hebben we alle medewerkers van alle Jozefietenscholen in binnen- en buitenland uitgenodigd. Collega's uit Londen en Afrika hebben hun komst alvast bevestigd", gaat hij verder.