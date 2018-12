Sint-Catherinacollege campus Idegem zamelt 340 euro in voor Ruyskensveld De Mee-ander en De Marbol Frank Eeckhout

21 december 2018

11u09 2 Geraardsbergen Door de verkoop van kerstkaarten kan het Sint-Catherinacollege in Idegem 340 euro schenken aan Ruyskensveld De Mee-ander en De Marbol.

De Marbol is een dagcentrum die aan jongeren van 6 tot 18 jaar en aan gezinnen gepaste begeleiding biedt in de opvoedings-en leefcontext. De hulpverlening stoelt op de pijlers groepsbegeleiding, individuele begeleiding en contextbegeleiding en is rechtstreeks toegankelijk. De Mee-ander is een thuisbegeleidingsdienst die begeleiding biedt aan gezinnen met jongeren van 0 tot18 jaar waar zich problemen stellen op diverse levensdomeinen.

De actie kadert in De Warmste Week.