Showproject brengt musical 'Maharadja' 12 april 2018

Met 'Maharadja' brengt Showproject volgend morgen en overmorgen een eigen musical. Het tijdloos '1001 nacht'-verhaal speelt zich af in India en kreeg een Bollywoodsausje mee.





Er is glitter en glamour en er wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken op theatervlak met prachtige decors en kostuums. De voorstellingen vinden plaats in het Arjaantheater op vrijdag en zaterdag om 20 uur en op zondag om 15.30 uur.





Tickets kosten 18 euro en kunnen besteld worden op het nummer 054/33.35.61.











(FEL)