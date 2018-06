Seniorenbrochure bundelt aanbod stad en OCMW 22 juni 2018

In Geraardsbergen werd een nieuwe seniorenbrochure gelanceerd. Deze brochure bundelt het aanbod van de stad en het OCMW gericht naar senioren. "Er is heel wat dienstverlening en aanbod van OCMW en stad uit naar senioren. De brochure is het uitgelezen document voor iedereen die op zoek is naar relevante informatie voor senioren in Geraardsbergen", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V). Er is onder meer informatie terug te vinden over de woonzorgcentra en de mantelzorgpremie. "We worden steeds ouder. Senioren hebben ook meer nood aan informatie. Met deze brochure komen we aan deze vraag tegemoet", vult schepen voor Senioren Ann Panis (Open Vld) aan. De seniorenbrochure is verkrijgbaar in het administratief centrum en het OCMW. (FEL)