Secundaire scholen woensdag collectief op straat voor het klimaat Frank Eeckhout

11 maart 2019

16u48 0 Geraardsbergen De Geraardsbergse secundaire scholen komen woensdag collectief op straat voor het klimaat. Om 11.30 uur verzamelen ze op de Markt.

Eén afgevaardigde leerling per school zal een klimaatspeerpunt overhandigen aan het stadsbestuur. In de voorafgaande les krijgen alle 3.000 leerlingen duiding aan de hand van een educatief filmpje. Leerlingen die niet mee op straat willen komen, kunnen op school blijven. Alle lagere en secundaire scholen in Geraardsbergen hebben vorig jaar het klimaatcharter, ‘De Bende van Geraardsbergen’, ondertekend. Op de scholen worden tal van klimaatacties voorbereid en uitgewerkt. Gedurende twee schooljaren kunnen ze daarbij rekenen op educatieve en logistieke ondersteuning van de provinciale dienst MOS (Milieuzorg op School) en de stadsdiensten.