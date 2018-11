Schouwbrand zet dak van villa in lichterlaaie: rookmelders voorkomen erger Frank Eeckhout

20 november 2018

21u01 4 Geraardsbergen Een schouwbrand heeft dinsdagavond het dak van een villa in Vrijheid in Ophasselt in lichterlaaie gezet. Ondanks een snelle interventie van brandweerpost Geraardsbergen is de woning tijdelijk onbewoonbaar.

Omstreeks 19.30 uur gingen de rookmelders af in de villa. Meteen werd ook de brandweer gealarmeerd. “De oproep kwam binnen als schouwbrand maar bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak. We hebben het vuur zowel van in de woning als vanop onze ladderwagen aangevallen. De brand was snel onder controle. Toch konden we niet voorkomen dat het dak en een deel van de zolderverdieping in vlammen opgingen. De benedenverdieping liep waterschade op. De villa is dan ook tijdelijk onbewoonbaar", zegt kapitein Bart Vandesande van post Geraardsbergen.

Vandesande beklemtoont ook nog eens het belang van rookmelders. “Die hebben hier zeker hun nut bewezen. Zonder rookmelders kon de volledige woning afgebrand zijn.”

De bewoners hebben zelf voor opvang gezorgd.