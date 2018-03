Schooldief verraadt eigen adres ATTENTE IT'ER ZIET INBREKER INLOGGEN OP GESTOLEN LAPTOP FRANK EECKHOUT

03 maart 2018

02u27 0 Geraardsbergen Een inbreker die vorige week voor 7.000 euro buit maakte in basisschool GO! Centrum Geraardsbergen is gevat. Toen hij donderdag inlogde op een gestolen laptop, merkte een IT'er van de school dit op. Dan was het simpel voor de politie om het adres te achterhalen

Het is niet de eerste keer dat GO! Centrum inbrekers over de vloer kreeg, maar de buit is nog nooit zo groot geweest. "Chromebooks, laptops, tablets, speakers en cash geld uit de kluis. Zelfs mijn bureaustoel op wieltjes hebben ze meegenomen. Waarschijnlijk hebben ze die gebruikt om hun buit te vervoeren. We hebben zeker voor 7.000 euro nadeel. Normaal hebben we amper cash geld in onze kluis, maar nu hadden de leerlingen net afgerekend voor de koekenverkoop op school en hadden sommige klassen geld meegebracht voor hun schooluitstap. Omdat nog niet iedereen betaald had, staken we alles veilig weg in de brandkoffer. Op vrijdag gingen we dat geld dan naar de bank brengen, maar toen we 's morgens op school kwamen, stond de deur van de brandkoffer open. Bij het doorzoeken van de kasten en schuiven hadden de dieven ook de sleutel van de brandkoffer gevonden", zucht An Eeman.





Nochtans beschikt de school over een alarm met luide sirene. "Het lijkt wel alsof de duivel er mee gemoeid was, want het alarm was sinds woensdag kapot. De installateur kwam het vrijdag herstellen. Helaas een dag te laat. Je zou haast denken dat iemand op de hoogte was van het kapotte alarm en het geld in de brandkoffer", bedenkt de directeur.





Speurders van de politie Geraardsbergen/Lierde startten meteen een onderzoek. Dat onderzoek kwam donderdagmiddag plots in een stroomversnelling. "Onze IT's hielden de IP-adressen van de laptops in de gaten. Toen één van de IP-adressen donderdagmiddag plots online kwam, gaf onze IT'er dat door aan de politie. Na een doorgedreven onderzoek wisten de speurders het adres te achterhalen", weet Eeman.





Buit deels teruggevonden

Donderdagavond vielen agenten dan binnen in een woning in Zandbergen. Daar werd een deel van de buit teruggevonden. "De chromebooks en enkele laptops zijn terecht. Of er ook geld is gevonden, weet ik nog niet. Voor onze school betekent dit een grote klap. Jaar in jaar uit leveren we inspanningen om het de leerlingen naar hun zin te maken. Onze eetfestijnen zorgen ervoor dat we financieel rondkomen. Hopelijk wordt de rest van de gestolen spullen ook nog gevonden en kunnen we een deel van het geld recupereren voor de rechtbank."





An Eeman geeft ook nog een pluim naar de politie. "Zij hebben prima werk geleverd. Een agent suste de leerlingen uit het eerste leerjaar dat ze de boeven wel zouden vinden. Ze hebben woord gehouden", glimlacht de directeur.