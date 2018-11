School De Mozaïek al drie maanden telefonisch onbereikbaar: “Orange stuurt ons van het kastje naar de muur” Frank Eeckhout

22 november 2018

16u46 0 Geraardsbergen De Mozaïek in de Boelarestraat in Geraardsbergen is al drie maanden telefonisch onbereikbaar. “Dramatisch voor een school met enkel leerlingen met een zware beperking”, zegt Karll Roeland, directeur van de secundaire school en lid van het directiecomité. “Al 30 telefoontjes heb ik gepleegd, maar telecomoperator Orange stuurt mij van het kastje naar de muur", zucht hij.

Eind augustus sloot Orange plots alle telefoonverbindingen van de drie vestigingen van het Sint-Jozefsinstituut in Geraardsbergen af. Daardoor kwamen de lagere en secundaire school en de Mozaïek, een basisschool voor buitengewoon onderwijs, zonder telefonie te zitten. “Dat gebeurde om technische redenen. Volgens Orange hadden zij ons hiervan op de hoogte gebracht, maar een bewijs daarvan konden ze ons niet geven. We moesten hen maar op hun woord geloven", vertelt Karll Roeland.

Wat Roeland de weken en maanden daarna meemaakte, omschrijft hij als kafkaiaans. “Na een tiental telefoontjes met telkens een andere medewerker werd de telefoonverbinding in de lagere en secundaire school opnieuw aangesloten. Voor de Mozaïek lukt dat niet. Elke keer krijg ik te horen dat Orange binnen de zeven dagen een afspraak zal maken, maar tot op vandaag is dat nog steeds niet gebeurd. Ik vind dat schrijnend, want in de Mozaïek zitten 90 leerlingen met een zware beperking. En net die school is telefonisch niet bereikbaar. Het enige communicatiemiddel daar is de persoonlijke gsm van de directeur.”

Roeland snapt niet waarom dit zolang moet duren. “Het afsluiten van de telefoonlijnen gebeurde vanop afstand. Ik veronderstel dat het aansluiten ook met een duw op enkele knopjes kan gebeuren, want alle kabels en aansluitingen liggen er nog steeds. Het is daarnaast ook frappant dat een telecombedrijf er niet in slaagt om deftig te communiceren. Ik heb dan ook een klacht ingediend bij de ombudsdienst telecommunicatie", gaat Roeland verder.

Orange probeerde ons te bellen op het nummer dat zij afgesloten hebben. Nogal logisch dat er niemand opneemt Karll Roeland

We probeerden Orange te bereiken, maar daar kregen we geen reactie. Wel kreeg Roeland donderdagnamiddag een e-mail van Orange. “Om u beter te kunnen helpen, willen we u graag persoonlijk spreken. We hebben u telefonisch proberen te bereiken, maar zonder succes. Misschien hebben we gebeld op een verkeerd moment? Mogen we u daarom uitnodigen om zelf contact op te nemen met Orange, op een moment dat het u het beste past? We gaan ervan uit dat, indien we niets van u horen binnen de 7 dagen, u geïnformeerd bent geweest via een andere weg en dat we uw aanvraag mogen sluiten", staat er te lezen.

Karll Roeland viel net niet van zijn stoel. “Orange probeerde ons te bellen op het nummer dat zij afgesloten hebben. Nogal logisch dat er niemand opneemt. Nochtans heb ik al verschillende keren het gsmnummer van de directeur doorgegeven. Nu vragen ze mij opnieuw te bellen naar hun klantendienst, een nummer dat ik al ontelbare keren heb gebeld. Dat is om moedeloos van te worden", besluit Roeland radeloos.

In de late namiddag liet Orange weten contact te zullen opnemen met de school om tot een oplossing te komen. Karll Roeland bevestigt ons dat het telefoontje er ook is gekomen. Op het doorgegeven gsm nummer nog wel.