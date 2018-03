Schilderwerken in De Populier 13 maart 2018

Het OCMW voert schilderwerken uit in de woonzorgcentrum De Populier in Geraardsbergen. "Die houden het gebouw in orde waardoor wij blijvend betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg aanbieden", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V). Alle deuren en gangen kregen een nieuwe verflaag en op de muren in de gang is een stootbescherming aangebracht in rigide, gekleurde PVC. De kostprijs van de schilderwerken bedraagt 150.000 euro. "Wij doen er alles aan om onze infrastructuur tip top in orde te houden. De basispijlers van ons beleid zijn het aanbieden van een toegankelijke, betaalbare en vooral kwalitatieve zorg. Want ondanks de grote investeringen verhoogt de ligdagprijs voor de bewoners niet", geeft Larmuseau nog mee. (FEL)