Gesponsorde inhoud Schilderwerken geven Denderoord opnieuw frisse look Frank Eeckhout

18 juli 2018

08u21 0

Schilderwerken geven woonzorgcentrum Denderoord in Geraardsbergen opnieuw een frisse look. "De voltooiing van de schilderwerken is de kroon op het werk van de volledige renovatie van deze site", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).

De voorbije jaren heeft het OCMW fors geïnvesteerd in haar zorginstellingen. De zestig oudste assistentiewoningen in De Maretak zijn volledig gerenoveerd. En de laatste fase in de renovatie van het woonzorgcentrum Denderoord wordt voltooid. Het kostenplaatje van de investeringen, met inbegrip van het nieuwe noodoproepsysteem en de branddetectiecentrale, bedraagt ruim drie miljoen euro. "Daarmee is ons woonzorgcentrum opnieuw up-to-date", zegt Larmuseau.

De renovatie begon twee jaar geleden met het vernieuwen van de tweede verdieping. Er werd een nieuwe keuken geplaatst, het dak en de vloeren werden vernieuwd en het interieur kreeg een laagje verf. "Met uitzondering van indexstijgingen is het al zes jaar geleden dat we de dagprijzen verhoogd hebben. Ook na de renovatie voeren we geen prijsstijging door. Door een betere organisatie, het maximaliseren van de subsidies en het in eigen beheer nemen van de catering hebben we onze instellingen financieel gezond gemaakt. De zorginstellingen kosten de belastingbetaler geen eurocent", besluit de OCMW-voorzitter. Larmuseau ambieert om blijvend een kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden die toegankelijk is én betaalbaar voor een grote groep van de Geraardsbergse senioren.