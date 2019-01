Schepen van Sport Véronique Fontaine en Fredje Penne van Bar Gidon stomen zich klaar voor mini-triatlon Frank Eeckhout

05 januari 2019

Skoda Challenge Geraardsbergen heeft een mooi nieuwjaarsgeschenk in de aanbieding voor enkele snelle beslissers. De voorbije twee jaar kon je reeds als team deelnemen op de halve afstand. Dit jaar komt daar een instapvriendelijke korte afstand voor teams bij. 750 m zwemmen, 50 km fietsen en 7 km lopen. “Op deze korte afstand geven we ook de kans aan vijf individuen om van de wedstrijd hun MYCHALLENGE9500# project voor 2019 te maken. Schepen van sport Véronique Fontaine zal het goede voorbeeld geven en daagde ook Frerdje Penne uit om deel te nemen", laat de organisatie weten.

Tot 9 januari kan je jezelf kandidaat stellen via www.challenge-geraardsbergen.be/Mychallenge9500. “Daarna selecteren we enkele individuen die we klaarstomen om op een sportief verantwoorde manier deel te nemen op de korte afstand. We bezorgen hen een individueel trainingsschema, organiseren enkele workshops en ze volgen een stage aan De Gavers.”