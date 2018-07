Schepen geeft ja-woord aan politiechef Frank Eeckhout

27 juli 2018

Schepen Veerle Mertens (45) heeft in het stadhuis van Geraardsbergen haar ja-woord gegeven aan Eddy Van Daele (53). Van Daele is korpschef in politie Het Houtsche ( Oostkamp-Beernem-Zedelgem). We wensen het bruidspaar heel veel huwelijksgeluk!