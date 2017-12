Schaakkampioene (11) mag toch in ons land blijven RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN VERNIETIGT BEVEL OM LAND TE VERLATEN CLAUDIA VAN DEN HOUTE EN FRANK EECKHOUT

Schaakkampioene Karina met haar trofeeën en medailles, samen met haar papa Ramiz, mama Marina en zusje Eva. Geraardsbergen De Geraardsbergse schaakkampioene Karina Gulieva (11) en haar familie mogen voorlopig toch in België blijven. De familie kreeg eerder het bevel om het land te verlaten nadat hun asielaanvraag was geweigerd. "De beslissing werd vernietigd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen", zegt Marc De Pril, die het gezin helpt met onderdak. "De familie zal weer in het vreemdelingenregister ingeschreven worden."

Ramiz Guliev (44) en Marina Gulieva (35) verblijven met hun dochters Karina en Eva al bijna acht jaar in Geraardsbergen. Het gezin verliet Rusland toen Karina drie jaar en Eva enkele maanden oud waren, omdat Ramiz in zijn thuisland met de dood werd bedreigd door skinheads. Toen Ramiz zich in 1999 verdedigde tijdens een aanval van skinheads in zijn woonplaats Volsk, liet één van de aanvallers het leven. Ramiz werd veroordeeld tot iets meer dan vijf jaar cel, maar toen hij vrijkwam, Marina leerde kennen en ze samen een kruidenierswinkeltje openden in datzelfde Volsk, bleken de skinheads hem nog niet vergeten te zijn. Het koppel kreeg dreigtelefoontjes, en er werden bakstenen en een molotovcocktail door het raam gegooid.



Het gezin vluchtte en kwam op 13 juli 2010 aan in België. Ramiz en Marina vroegen meermaals asiel aan in ons land, maar dat werd telkens geweigerd. Dat dochter Karina Belgisch schaakkampioene is, hielp evenmin.



Vorige maand werden ze uit hun woning gezet nadat ze het bevel hadden gekregen om het land te verlaten. Marc De Pril trof hen verkleumd van de kou aan op een bankje in het Abdijpark, in de buurt waar hij woont. Hij besloot hen te helpen. Het gezin kon twee nachten in het ziekenhuis van Zottegem verblijven en logeert nu bij kennissen van Marc.



Nu kreeg het gezin voor het eerst goed nieuws. "De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen heeft de oorspronkelijke beslissing vernietigd omdat ze niet voldoende was gemotiveerd", aldus Marc De Pril.

Frank Eeckhout Marc De Pril.

Recht op leefloon

"Dat betekent dat het gezin zich opnieuw kan inschrijven in het vreemdelingenregister en recht heeft op een leefloon, want ze hebben sinds maart of april geen uitkering meer gekregen. Mogelijk werkt dit met terugwerkende kracht. Maar het belangrijkste is dat het gezin niet naar een asielcentrum moet. Ramiz en Marina zullen weer een officiële aanvraag doen en nu liggen de kaarten anders dan tijdens de oorspronkelijke beslissing in 2011. Ze kunnen nu alle schoolattesten van de twee kinderen voorleggen, die allebei de eersten van de klas zijn. Dat hadden ze toen niet. Door de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen ze opnieuw beginnen. Ze kunnen weer vrij rondlopen in de stad zonder angst om opgepakt te worden en naar een asielcentrum te worden gebracht. Mogelijk kan de stad Geraardsbergen nu ook wel iets doen, zoals hen een woning toekennen, wat voordien moeilijk was omdat ze anders in zou gaan tegen een beslissing van hogerhand."



Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) is nog niet op de hoogte van de beslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. "Maar het lijkt me evident dat iemand die legaal op ons grondgebied verblijft alle ondersteuning kan krijgen. Als er hulp gevraagd wordt, zullen we die verschaffen", aldus De Padt.