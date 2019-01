Samana ZarGoef/Nederboelare houdt nieuwjaarsviering Frank Eeckhout

16 januari 2019

09u25 0 Geraardsbergen Samana ZarGoef/Nederboelare, het vroegere Ziekenzorg, heeft in zaal De Reep een nieuwjaarviering gehouden voor de oude en zieke mensen.

Er is animatie, koffie en gebak, en vooral de zieken en ouderen konden eens gezellig babbelen. “Niks spectaculair, maar gewoon een plezante namiddag voor vele mensen die haast nooit meer buiten komen. Vergeten we niet dat vele zieken en hoogbejaarden vereenzaamd geraken", zegt voorzitter Jo Lauwaert. Tijdens de bijeenkomst werd ook het jaarprogramma voorgesteld. Schepen van Eenzaamheid Kristing Vangeyte kwam de ouderen een hart onder de riem steken en deed er een oproep voor kandidaten voor de nieuwe Ouderenraad in Geraardsbergen.