Ruzie ontaardt in belaging 23 januari 2018

02u47 0

Een 27-jarige man uit Zottegem heeft zich voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde moeten verantwoorden omdat hij zijn vroegere buren in Geraardsbergen belaagd zou hebben.





Tijdens een ruzie tussen G.V.R. en zijn vriendin op straat kwam de buurman met een baseballknuppel tussenbeide. Dat was niet naar de zin van de beklaagde, die nadien verhaal wou halen bij zijn buur. Omdat de buurman niet wilde reageren, sloeg G.V.R. een raam in, riep hij door de brievenbus, bonkte hij op de deur en spuwde hij op de auto van het slachtoffer. Volgens het openbaar ministerie kampte de beklaagde in de periode van de feiten met drugsproblemen en zou hij ook anderen in zijn omgeving hebben bedreigd. De procureur vorderde voor G.V.R. een celstraf van één jaar en een boete van vijftig euro, gekoppeld aan probatievoorwaarden. De advocaat van de beklaagde vroeg aan de rechter om mild te zijn. "Door het middelengebruik geraakte mijn cliënt buiten zichzelf en was hij moeilijk te kalmeren. Omdat de buurman op een agressieve manier ingreep, wou hij de dagen nadien verhaal halen. Het was niet zijn bedoeling om de man te belagen en ondertussen is hij al acht maanden clean." Op 19 februari spreekt de rechter zijn oordeel uit.





(LDO)