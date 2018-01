Rotary deelt 75 kerstpakketten uit aan kwetsbare gezinnen 02u43 0 Foto Frank Eeckhout

Rotary Geraardsbergen heeft eind vorige maand 75 kerstpakketten uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen. "Al vele jaren liggen ook de meest kwetsbare personen en gezinnen nauw aan de harten van de 33 leden van de Rotaryclub. In het verleden werden kerstpakketten gegeven of kerstdiners georganiseerd. Ook deze winter zaten we niet stil en schonken we 75 kerstpakketten vol voedingsmiddelen. Een jaarlijkse traditie om ook die doelgroep een aangename kersttijd te bezorgen", laat Wim Leerman weten.





(FEL)