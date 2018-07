Rookverbod in alle provinciale domeinen 05 juli 2018

Naar aanleiding van de aanhoudende warmte en het droge weer besliste de provincie gisteren een tijdelijk rookverbod op te leggen in al zijn provinciale domeinen en centra. Zowel personeel als bezoekers van het provinciaal domein in Puyenbroeck, De Ster in Sint-Niklaas, De Gavers in Geraardsbergen, De Roomakker in Temse, het Leen in Eeklo en de Brielmeersen in Deinze mogen zolang de droogte duurt niet roken.





"Door de aanhoudende droogte en bijhorend risico op brandgevaar, geldt vanaf heden een absoluut rookverbod in alle provinciale domeinen en centra voor medewerkers en bezoekers en dit voor onbepaalde duur", klinkt het in een officiële mededeling. (KVZ)