Rookontwikkeling in postsorteercentrum 24 mei 2018

Brandweerpost Geraardsbergen werd dinsdagavons omstreeks 23 uur opgeroepen voor een industriebrand in Diebeke in Schendelbeke. Bioj aankomst bleek het enkel om rookontwikkeling te gaan in een bijgebouw van het postsorteercentrum.Dat zorgde voor wat materiële schade. Burgemeester Guido De Padt begaf zich ter plaatse om zich te vergewissen van de situatie. (FEL)