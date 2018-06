Ronkende treinen houden bewoners uit slaap DIESELMOTOREN WORDEN AL OM 21.30 UUR OPGESTART FRANK EECKHOUT

08 juni 2018

02u34 0 Geraardsbergen Ronkende treinstellen houden bewoners uit de Reepstraat al een hele tijd uit hun slaap. "Vroeger werden de motoren pas om 3 uur aangezet. Nu is dat al om 21.30 uur. Dat zorgt niet alleen voor geluidshinder maar ook voor extra milieuvervuiling", zeggen Nadine Paduart en Elisabeth Borremans.

Wonen aan een drukke baan, een spoorlijn of onder de kerktoren. In het begin heeft iedereen er wel last van. Maar dat geluid went en na verloop van tijd slaap je er gewoon door. Treinstellen die 's avond en 's nachts constant voor 49 decibels zorgen, dat is echter andere koek.





"Net daarom hebben we klacht ingediend. Nog maar eens. Als buurtbewoners reageren wij geregeld op de geluidshinder. Al sinds de jaren '90 van de vorige eeuw. Toen zorgde de stoomtrein naar Gent vooral in de winter voor overlast. Vandaag draaien de motoren van de nieuwere dieseltreinen op dezelfde spoorlijn 's avonds, 's nachts en in het weekend ook nog eens overdag. Winter, zomer, herfst en lente. Om 21.30 worden de motoren opgestart voor treinen die pas om 6.30 uur vertrekken. En recent is het nachtlawaai nog toegenomen", ervaren Nadine Paduart en Elisabeth Borremans.





Niet blij met antwoorden

De twee bewoonsters hebben al heel wat antwoorden gekregen op hun klachten maar zijn daar allerminst mee opgezet. "'De motor moet blijven draaien want anders start die niet meer'. Of 'de motor moet blijven draaien om de remzekerheid van de treinstellen te garanderen'. 'Gaat u aan de andere kant van uw woning slapen, dan hoort u het geluid niet meer'. 'Verzamel u met alle bewoners en vorm een actiecomité'. 'Gaat u elders wonen, dan is het probleem opgelost'. Dat is maar een greep uit de reacties die we door de jaren, heen te horen kregen. Je begrijpt dat we dergelijke antwoorden niet langer verdragen, dat we de verantwoordelijke rol van de overheid missen in dit kat- en muisspel over geluidshinder en dat we het verbazend vinden dat de overheid zeurt over indijken van fijn stof, maar in bovengenoemd geval mateloos toelaat fijn stof de lucht in te blazen. Als belastingbetaler eisen we dan ook een oplossing voor dit probleem", besluiten Nadine en Elisabeth.





Geert Dierickx van NMBS heeft de klacht al ontvangen en contact opgenomen met de briefschrijfster. "Het is inderdaad bizar dat treinstellen al om 21.30 uur staan op te draaien. Een locomotief heeft wel meer tijd nodig dan een wagen om op te warmen, maar dat is extreem. Nochtans vragen we onze treinbestuurders de treinstellen niet vroeger dan nodig aan te zetten. Daarom gaan we onderzoeken wat er fout loopt in Geraardsbergen want voor ons brengen die draaiende treinstellen ook extra kosten met zich mee. En dat kan niet de bedoeling zijn."