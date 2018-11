Roemeense speurders en procureur bezoeken politie Geraardsbergen/Lierde Frank Eeckhout

29 november 2018

16u18 0 Geraardsbergen Roemeense speurders en een een Roemeense parketmagistraat brachten een bezoek aan de politie van Geraardsbergen/Lierde. “Het bezoek kadert in een onderlinge samenwerking", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.

Enkele maanden geleden bracht een delegatie van Belgische agenten een bezoek aan hun collega’s in Roemenië. Deze week kwamen de Roemenen naar hier. Zij hielden ook halt in Geraardsbergen, waar ze uitleg kregen over de lokale werking. “We hebben met onze Roemeense collega’s samengewerkt in het kader van fietsdiefstallen die in een recent verleden plaatsvonden in Geraardsbergen. Daarom is het belangrijk dat we ook inzicht krijgen in elkaars werking", zegt De Landsheer.