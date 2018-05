Robotgrasmaaier rijdt gras af op hellingen 25 mei 2018

Een maairobot op afstandsbediening rijdt sinds kort het gras af op de hellingen in Geraardsbergen. "Vroeger haalden onze arbeiders halsbrekende toeren uit om het gras op steile hellingen af te rijden, zegt schepen Rurik Van Landuyt (Open Vld).





Je zal maar bij de groendienst werken in Geraardsbergen en belast zijn met het maaien van gras. Vooral op steile hellingen zoals de Kapelmuur vergt dit heel wat stuurmanskunst en kracht om de grasmaaier onder controle te houden. Dat is nu verleden tijd, want de stad kocht een maairobot aan op afstandsbediening. "Een wereld van verschil", ervaren de mannen van de groendienst. "Vroeger was dat een helse opdracht. Nu zoeken we en stabiel plaatsje op de helling om van daaruit de robot te besturen." Voor schepen van Openbare Werken Rurik Van Landuyt is de maairobot zijn 35.000 euro meer dan waard. "Door het wroeten op de hellingen was een ongeval nooit veraf. De maairobot draagt bij tot de veiligheid van onze arbeiders. De machine bedienen met zijn 3,5 ton vergt wel wat oefening, maar in tijden van Playstation heeft men dit vlug onder de knie. Onze arbeiders hebben hiervoor een opleiding gevolgd en kunnen ondertussen al aardig overweg met de maairobot. Bij de demonstratie van deze machine op de flanken van de Oudenberg bleek meteen de doeltreffendheid van de machine."





(FEL)