Rijhuis onbewoonbaar na brand op bovenverdieping 31 maart 2018

03u25 0 Geraardsbergen Een felle brand heeft gisteren heel wat schade aangericht aan een rijwoning in de Steenstraat. Het vuur onstond omstreeks 9.30 uur.

"Op dat moment waren drie personen en wat huisdieren aanwezig in de woning. De bewoners slaagden erin om de huisdieren mee naar buiten te nemen. Bij aankomst van de brandweer kwam er een dikke rookpluim uit één van de slaapkamers. Onze brandweermannen hadden het vuur snel onder controle, maar de woning liep toch heel wat rook- en waterschade op. Daardoor is de woning tijdelijk onbewoonbaar. We hebben de bewoners onderdak aangeboden, maar ze konden bij familie en vrienden terecht", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).





Volgens de eerste vaststellingen zou een kortsluiting aan een brander de brand veroorzaakt hebben. "En dat is best wel vreemd", merkt De Padt op. "Eerder was dat ook al de oorzaak van een uitslaande brand in Ophasselt en een dakbrand in Goeferdinge." Tijdens de bluswerken bleef de Steenstraat afgesloten voor het verkeer.





(FEL) Foto Frank Eeckhout