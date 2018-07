Rijbewijs 98 dagen kwijt na aanrijding 07 juli 2018

02u44 0 Geraardsbergen Een 56-jarige man uit Onkerzele heeft zich in de politierechtbank van Oudenaarde moeten verantwoorden nadat hij op de parking van de Delhaize in Geraardsbergen een dame had aangereden en vluchtmisdrijf pleegde.

De feiten deden zich voor op 23 december vorig jaar. "Iedereen was kerstinkopen aan het doen en het was er dan ook bijzonder druk", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Bij het achteruit rijden, raakte hij de dame."





Zij kwam ten val, maar kwam er met lichte verwondingen vanaf. De bestuurder stapte uit om hulp te bieden, maar daarna ontstond een discussie.





"De dame verweet mijn cliënt voor smeerlap en brillenkast, waarna hij uiteindelijk is doorgereden." Daardoor werd de man ook veroordeeld voor vluchtmisdrijf. "En dat is al de derde keer", merkte de rechter op. Deze keer moet hij een geldboete van 2.800 euro betalen en 98 dagen zijn rijbewijs inleveren. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven.





(TVR)