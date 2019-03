Resultaten Verkeersveilige Dag: beste rapport voor politie Geraardsbergen/Lierde

Frank Eeckhout

01 maart 2019

15u58 0 Geraardsbergen Ter herdenking van de zware kettingbotsing op de E17 op 27 februari 1996, deed ook politie Geraardsbergen/Lierde mee aan de Verkeersveilige Dag. De verkeersdienst hield een volledige dag verkeerscontroles met de focus op snelheidsovertredingen en rijden onder invloed. Wat blijkt uit de resultaten? Van de 27 Oost-Vlaamse politiezones scoort politie Geraardsbergen/Lierde het beste.

“Net zoals alle andere Oost-Vlaamse politiezones hebben we ons voorbije woensdag toegespitst op snelheidscontroles. Daarnaast was er aandacht voor andere verkeersovertredingen, zoals alcohol of drugs in het verkeer, het niet dragen van de veiligheidsgordel en controle van de boorddocumenten”, meldt Jurgen De Smet, hoofd van de verkeersdienst bij politie Geraardsbergen/Lierde. In totaal werden 2.409 voertuigen gecontroleerd met de digitale snelheidsmeter. 42 bestuurders of 1.7% begingen een overtreding. De hoofdprijs van ‘zwaarste voet’ ging naar een chauffeur die aan 117 km per uur door een zone 70 raasde. Hij mag binnenkort een zware boete verwachten. Naar alcohol toe werden 54 bestuurders onderworpen aan een ademtest, zij waren allen safe.

Met een provinciaal gemiddelde van 7.2% snelheidsovertredingen en uitschieters tot 20%, scoort politie Geraardsbergen/Lierde goed. Zeer goed zelfs, niemand van de 26 andere politiezones scoort beter. Een rapport met grote onderscheiding dus waar korpschef Jurgen De Landsheer terecht fier op is. “Dit is nogmaals een bewijs dat veelvuldige controles nodig zijn én ook effectief bijdragen tot meer verkeersveiligheid. Snelheid en alcohol liggen meer dan eens aan de basis van een ernstig, of zelfs dodelijk, ongeval. Daarom zullen wij hier blijvend op werken, zowel preventief als repressief. Onze controles dragen bij tot minder verkeersslachtoffers", zegt De Landsheer.