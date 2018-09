Renovatie De Maretak voltooid Frank Eeckhout

06 september 2018

De renovatie van de zestig oudste assistentiewoningen van De Maretak is na anderhalf jaar voltooid. "De badkamers en de vloer werden uitgebroken en er zijn aanpassingen gebeurd aan de keuken", zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau (CD&V).

In de jaren 1980 werden aan de Groteweg in Geraardsbergen zestig assistentiewoningen gebouwd onder het voorzitterschap van Adrien Van Heuverswyn. Die behoren tot de eerste generatie van wat toen nog ‘serviceflats’ werd genoemd in Vlaanderen. Na ruim dertig jaar waren die aan vernieuwing toe.

"De zestig oudste assistentiewoningen werden grondig gerenoveerd. Daarvoor werd 1,6 miljoen euro uitgetrokken. De badkamers en de vloeren werden uitgebroken en er gebeurden aanpassingswerken aan de keuken. Ten slotte verfraaiden schilderwerken de aanblik van het gebouw. De werken werden gespreid over anderhalf jaar. Verder werden de voorbije jaren het oproepsysteem verbeterd, de paden geasfalteerd en de tuin verder uitgebouwd met een sporthof", zegt Larmuseau.

Dankzij de deskundige begeleiding bleven de ongemakken voor de inwoners tot een minimum beperkt. Op de voorstelling bedankte de voorzitter dank ook de verantwoordelijke personeelsleden. "Met dit project komt het OCMW-bestuur de belofte na voor een betaalbare, toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening. ‘De prijzen voor de bewoners zijn niet verhoogd, de hoge waarborgen zijn afgebouwd en de kwaliteit van de assistentiewoningen is verbeterd’, besluit Larmuseau.