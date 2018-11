Rederijkerskamer van Geraardsbergen speelt De Roze Ridder Frank Eeckhout

13 november 2018

15u48 0 Geraardsbergen De Koninklijke Rederijkerskamer Sint-Pieter Vreugd en Deugd speelt eind november De Roze Ridder, een komedie in een regie van Marc Houtekier.

Omdat Geraardsbergen in 2018 het 950-jarig bestaan viert, zochten de rederijkers naar een gepast stuk. De regisseur maakte daarvoor een lichte bewerking van de komedie van Bart Spaey. Het stuk bevat herkenbare passages over Geraardsbergen, zowel uit het verleden als het heden. Twee verhaallijnen lopen in het stuk door elkaar. De rederijkerskamer speelt een absurd ridderverhaal dat zich afspeelt in Geraardsbergen ten tijde van de uitreiking van de stadskeure. In dit middeleeuwse drama blijkt al snel geen enkel personage goed in zijn rol te zitten en het decor, de muziek en de rekwisieten blijken eerder rampzalig dan geloofwaardig te zijn. Om de haverklap vervalt het gezelschap dan ook in interne ruzies en discussies.

De speeldata zijn zaterdag 24 november om 20 uur, zondag 25 november om 15 uur, woensdag 28 en vrijdag 30 november om 20.30 uur en vrijdag 1 december om 20 uur. Reserveren kan op 0473/85.30.61.