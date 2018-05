Reclamepaneel aangereden 11 mei 2018

In de Grotestraat in Geraardsbergen reed een vrachtwagen woensdag in de vooravond een reclamepaneel aan. Omdat het bord naar beneden dreigde te komen, beveiligden vrijwilligers van brandweerpost Geraardsbergen de situatie. (KMJ)