Rechtszekerheid voor zonevreemde sportactiviteiten 01 maart 2018

De stad Geraardsbergen heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Zonevreemde sport, recreatie en jeugdactiviteiten' goedgekeurd. "Met dit RUP geeft de stad aan zes clubs en verenigingen rechtszekerheid om hun activiteiten te kunnen verderzetten. Het gaat om voetbalclub 'Jong Geraardsbergen', voetbalclub 'Sparta Moerbeke', Kaatsclub 'Op & Over', tennisclub TCG in Grimminge, Chiro St. Bartel, KSA Geraardsbergen en het tenniscomplex JointJoint", laat burgemeester Guido De Padt (Open Vld), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, weten. Het RUP geeft ook aan twee nog niet aangesneden terreinen een agrarische of openruimte-bestemming. "Het vastleggen en eventueel versterken van de bestaande recreatieve infrastructuren is van groot belang voor de leefbaarheid van de kernen en dorpen in Geraardsbergen." (FEL)





Meer over RUP

politiek

sport

Geraardsbergen

sportdiscipline