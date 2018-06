Rap Op Stapkantoor in Peperkoekenhuisje 28 juni 2018

02u46 0

In het Peperkoekenhuisje langs de Zonnebloem in Geraardsbergen huisvest ook een Rap Op Stapkantoor. Een Rap Op Stapkantoor zoekt naar een reisaanbod op maat voor mensen met een beperkt budget. Het gaat zowel over toeristische uitstappen, als over sport- of cultuuractiviteiten of over langere reizen. De kantoren zijn zeer toegankelijk. Je kan er vrijblijvend binnenstappen tijdens de openingsuren. Intussen zijn er vijftig in 27 verschillende steden en gemeenten. Het provinciebestuur werkt daarvoor nauw samen met het Steunpunt Vakantieparticipatie. "Het positief effect van een uitstap op je persoonlijk welbevinden is groot. Ook mensen met een beperkt budget hebben behoefte aan vakantie. Daar willen we met de Rap Op Stapkantoren een antwoord op bieden", zegt Eddy Couckuyt, gedeputeerde voor Toerisme.





(FEL)