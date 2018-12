Raf Walschaerts gaat te biecht in Arjaantheater Frank Eeckhout

19 december 2018

16u36 0 Geraardsbergen Raf Walschaerts beklimt op zaterdag 12 januari moederziel alleen het podium in het Arjaantheater in Geraardsbergen.

Gewapend met een gitaar, een piano en een handvol sterke verhalen en songs zal hij de bezoekers tot het diepste van hun ziel raken en ontroeren. Verwacht je aan Kommil Foo zoals je Kommil Foo kent. Alhoewel, het autobiografische karakter van het verhaal durft er al eens keihard in te snijden. Raf Walschaerts wisselt ingetogen nummers af met een stevige uithaal. Ontmoet Raf ten voeten uit.

Tickets kosten 20 euro en kan je reserveren bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.de-abdij.be.