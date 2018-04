PVDA vraagt ambitieus plan voor sociale woningen 11 april 2018

02u34 0

Uit een bevraging van PVDA blijkt dat de nood aan sociale woningen groot is in Geraardsbergen. "Onze stad telt amper 2,5 sociale woningen per 100 huishoudens en blijft ver onder het Vlaams gemiddelde", stelt lijsttrekker Nick Dobbelaere vast.





"Het thema 'Goed wonen' scoort hoog op het prioriteitenlijstje van de Geraardsbergenaar. Meer dan één op de drie ondervraagden zette het in zijn top drie van aan te pakken thema's. Betaalbaar wonen moet voor iedereen mogelijk zijn, en het stadsbestuur moet dat snel in handen nemen. Vergelijkbare steden in Zuid-Oost-Vlaanderen, zoals Ninove en Ronse, komen aan respectievelijk 5,5 en 6,8 sociale woningen per honderd huishoudens. Nochtans is de nood er", aldus Dobbelaere. Maar volgens schepen van Wonen Martine Duwyn (Open Vld) heeft het stadsbestuur die inhaalbeweging al ingezet. "De cijfers waar PVDA mee uitpakt dateren van 2016. Ondertussen zijn er in onze stad al heel wat sociale woningen bijgebouwd. Ik denk daar vooral aan Goeferdinge. Daarnaast zijn er ook nog 315 sociale woningen in aanbouw in Schendelbeke. Daardoor halen wij de quota die de Vlaamse regering ons oplegt. Sociale woningbouw was één van de pijlers waarop dit bestuur steunt en we mogen stellen dat we woord gehouden hebben", reageert schepen Duwyn. (FEL)