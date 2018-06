Project beeldende kunst in binnenstad 02 juni 2018

De Geraardsbergse binnenstad wordt een trekpleister voor hedendaagse kunst. "In het kader van 950 jaar stadskeure organiseren we iedere maand een activiteit. In de eerste plaats voor onze inwoners, maar uiteraard ook voor de toeristen. De maand juni staat in het teken van gevelkunsten. Een aantal gevels in de binnenstad vormen het decor van hedendaagse kunst. Daarvoor nam de stad de curator Godart Bakkers onder de arm. Het resultaat is een hoogstaande tentoonstelling met gerenommeerde makers, toegankelijk voor een breed publiek. Het project Muren doet de dynamiek in onze binnenstad vergroten en ik ben er steevast van overtuigd dat kunstliefhebbers de weg naar onze stad zullen vinden", zegt schepen van Cultuur Kristin Vangeyte. De opening vindt plaats op zaterdag 23 juni. (FEL)