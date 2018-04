Proef van mattentaarten avant la lettre 18 april 2018

02u48 0 Geraardsbergen De Dag van de Mattentaart staat zondag in het teken van 950 jaar stadskeure. "We gaan op zoek naar de voorloper van de mattentaart", zegt schepen van cultuur Kristin Vangeyte.

Elke voorlaatste zondag van april viert Geraardsbergen zijn mattentaart. "We hebben opnieuw een goed gevuld programma", steekt schepen Vangeyte van wal. "In de voormiddag is er een panelgesprek rond 'Straffe Streekproducten' waarin lokale producenten hun visie geven over hoe je als kleine speler een plekje kan veroveren op de markt. 's Middags is er een liveradio-uitzending, gevolgd door een interview met de Gentse cuberdonverkoper Carl Demeestere en een tweede panelgesprek. Verder zijn er een blindproeverij, vertelwandeling, geschiedenis en anekdotes van de 'ambassadeurs van de Geraardsbergse mattentaart', demonstraties van de mattentaartenbak en aan het einde de traditionele mattentaartenworp."





Zoals de vorige jaren komen wandelfanaten opnieuw aan hun trekken met de 35ste Mattentaartentocht van de Padstappers. Vroege vogels kunnen tussen 8 en 10 uur genieten van een fairtradeontbijt verzorgd door Oxfam Wereldwinkel. "En tot slot is het is nog steeds '950 jaar stadskeure'. Met een middeleeuwse hoek aan de streekproductenmarkt, een troubadour en een roofvogelshow brengen we een stukje geschiedenis naar het heden. Met een beetje geluk kan je zelfs proeven van een 'mattentaart avant la lettre', want speciaal voor '950 jaar' gaan we op zoek naar de voorlopers van ons favoriete streekproduct", besluit de schepen. (FEL)