Prijs voor Sint-Catharinacollege 02u49 0 Foto Frank Eeckhout

Reeds meerdere schooljaren zet het Sint-Catharinacollege in Moerbeke zich extra in op vlak van verkeersveiligheid. Die inzet werd nu beloond met een klasuitstap naar de Efteling, aangeboden door Sam de Verkeersslang.





De derdeklassers krijgen deze prijs omdat ze steeds trouw hun nieuwe sticker op de Sam-klasposter kleven, hun uiterste best doen om met de fiets, te voet of met de bus naar school te komen en de schiftingsvraag van Sam de Verkeerslang als beste wisten te beantwoorden.











(FEL)