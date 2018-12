Postoverste brandweer Geraardsbergen vergelijkt brandweermannen met IS-strijders en nazi's Frank Eeckhout

05 december 2018

20u00 54 Geraardsbergen Op het Sint-Barbarafeest van brandweerpost Geraardsbergen heeft postoverste Bert De Clercq zijn manschappen vergeleken met IS-strijders en nazi’s. “Het is toch niet omdat we op een situatie reageren, opkomen voor onze rechten of iets aanklagen dat we IS-strijders zijn", reageren enkele brandweermannen boos.

Er heerst al een hele tijd ongenoegen bij brandweerpost Geraardsbergen over het nieuwe oproepsysteem. Er wordt nu met oproepzones gewerkt, waardoor brandweermannen die in zone 1 wonen, altijd als eerste worden opgeroepen. Pompiers die verder van de kazerne wonen, dreigen daardoor meer interventies te missen. Binnen het korps circuleerde daarover twee maanden geleden al een petitie, die door een meerderheid van de brandweermannen werd ondertekend.

Omdat heel wat brandweermannen zich misbegrepen voelen en geen luisterend oor vinden, hebben sommigen hun ongenoegen al op sociale media geventileerd. En dat is bij korpsoverste Bert De Clercq in het verkeerde keelgat geschoten. Op het Sint-Barbarafeest van brandweerpost Geraardsbergen, dat vorig weekend plaatsvond, haalde korpsoverste zwaar uit naar de dissidenten in zijn korps. Zijn speech stuurde hij nadien ook door naar de brandweermannen die niet aanwezig waren op het feest.

Zwaar uit de bocht

In die speech gaat De Clercq echter zwaar uit de bocht door zijn korpsleden te vergelijken met IS-strijders in Syrië en Irak en met nazi’s. “2018 was ook een zwaar jaar wat betreft de samenwerking binnen onze groep. Na de invoering van het nieuwe oproepsysteem Frontforce, de steeds strenger wordende wetgevingen en zonale afspraken en de gevolgen bij toepassing daarvan binnen onze werking en gewoonten, worden meer en meer voelbaar. Zoals ik recent in mijn algemene mail schreef, doen veranderingen in gewoontes steeds pijn, maar leiden ze meestal naar betere tijden, weliswaar met de nodige persoonlijke inzet en goodwill. Het is in deze tijden van algemene verzuring schijnbaar “normaal” dat ongenoegen wordt geuit via sociale media en niet open binnen de betrokken groep. Haatpredikers sturen mails met halve waarheden en “fake news” rond om onze groep te ontwrichten en ons tegen elkaar op te zetten. Het is ook blijkbaar normaal dat personen bewust geweerd worden op vergaderingen omdat ze een andere mening hebben, waardoor ze zich niet kunnen verdedigen of uitleggen waarom ze die mening hebben. Dit aan de laars lappen van democratische basisregels doet me sterk denken aan ISIS-toestanden in Syrië en Irak of hier bij ons aan de periode net voor de Tweede Wereldoorlog", klonk het onomwonden.

Donderdag is er sociaal overleg met de vakbondsafgevaardigden van brandweerpost Geraardsbergen. Op dat overleg wordt gezocht naar een oplossing om het ongenoegen binnen het korps weg te werken.

Burgemeester Guido De Padt, die voorzitter is van Hulpverleningszone Zuid-Oost, waartoe ook brandweerpost Geraardsbergen behoort, heeft de tekst van de speech aan de zonecommandant bezorgt. “We gaan dit spijtig voorval donderdag bespreken. Dergelijke uitspraken zijn ongepast. Ik ga dat dan ook verder laten onderzoeken", reageert De Padt.