Poppenkast in het Koetshuis 21 maart 2018

In het Koetshuis in Geraardsbergen wordt op zondag 25 maart om 15 uur de laatste voorstelling opgevoerd van de poppenkastreeks met Herwig Deweerdt. Herwig Deweerdt, bezieler van jongerentheater Stekelbees snort voor de gelegenheid enkele oude verhalen op. Al durven die verhalen al eens anders te verlopen dan de oude sprookjesboeken ons vertellen. Tickets kosten 6 en 8 euro en kunnen besteld worden bij CC De Abdij, op het nummer 054/43.72.61, via mail ,naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of via www.de-abdij.be.





(FEL)